https://news.day.az/world/1680636.html ЦАХАЛ сообщил о серии ночных ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане
ЦАХАЛ сообщил о серии ночных ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане
ВВС Израиля нанесли ночью серию новых ударов по объектам вооруженных формирований шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно ее заявлению, их целью была "инфраструктура террора" шиитских формирований на юге Ливана.
Подвергшиеся ударам объекты располагались в окрестностях ливанских населенных пунктов Бинт-Джбейль, Двейр и Мадждаль-Зун, проинформировали в армии.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре