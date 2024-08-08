ЦАХАЛ сообщил о серии ночных ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

ВВС Израиля нанесли ночью серию новых ударов по объектам вооруженных формирований шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее заявлению, их целью была "инфраструктура террора" шиитских формирований на юге Ливана.

Подвергшиеся ударам объекты располагались в окрестностях ливанских населенных пунктов Бинт-Джбейль, Двейр и Мадждаль-Зун, проинформировали в армии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!