Мощные землетрясения в Японии

Распространены видеокадры двух сегодняшних землетрясений магнитудами 6.9 и 7.1 баллов в Японии, сообщает Day.Az.

Согласно данным, сначала было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее у восточного побережья южного острова Кюсю на глубине около 30 км, а затем - еще одно, магнитудой 7,1.

Было объявлено, что цунами с высотой волн до 1 м могут появиться в районе побережья префектур Кагосима, Коти, Миядзаки, Оита и Эхимэ в 10:50 утра.

Первые метровые волны достигли префектуры Эхимэ со стороны моря Ува в 11:10, передает метеорологическое управление.

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