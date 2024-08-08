https://news.day.az/world/1680676.html Мощные землетрясения в Японии - ВИДЕО
Мощные землетрясения в Японии - ВИДЕО
Распространены видеокадры двух сегодняшних землетрясений магнитудами 6.9 и 7.1 баллов в Японии, сообщает Day.Az.
Согласно данным, сначала было зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,9, произошедшее у восточного побережья южного острова Кюсю на глубине около 30 км, а затем - еще одно, магнитудой 7,1.
Было объявлено, что цунами с высотой волн до 1 м могут появиться в районе побережья префектур Кагосима, Коти, Миядзаки, Оита и Эхимэ в 10:50 утра.
Первые метровые волны достигли префектуры Эхимэ со стороны моря Ува в 11:10, передает метеорологическое управление.
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