В Стамбуле произошла перестрелка между двумя бандами

В районе Эсеньюрт турецкого города Стамбул произошло вооруженное столкновение между двумя группировками.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İHA.

На место происшествия прибыли полицейские и медицинские бригады.

Момент столкновения зафиксировал один из очевидцев.

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