https://news.day.az/world/1680694.html В Стамбуле произошла перестрелка между двумя бандами - ВИДЕО
В Стамбуле произошла перестрелка между двумя бандами - ВИДЕО
В районе Эсеньюрт турецкого города Стамбул произошло вооруженное столкновение между двумя группировками.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İHA.
На место происшествия прибыли полицейские и медицинские бригады.
Момент столкновения зафиксировал один из очевидцев.
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