Путин подписал новый закон о высылке иностранцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий новый миграционный режим для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые незаконно находятся в России или нарушают российское законодательство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Этот режим предусматривает ограничение прав и свобод иностранцев, находящихся в стране незаконно, а также усиление федерального государственного контроля в сфере миграции. В основе нового закона лежит понятие "правового режима высылки", которое определяется как набор мер, применяемых к иностранцам, находящимся в России без законных оснований.

Новый закон устанавливает миграционный режим, направленный на усиление контроля за иностранцами, находящимися в стране незаконно. Он предусматривает ограничение прав и свобод иностранцев, находящихся в России без законных оснований, а также усиление федерального государственного контроля в сфере миграции.

Закон также сокращает срок временного пребывания в России без визы до 90 суток в течение года. Ранее иностранцы, прибывшие в порядке, не требующем получения визы, могли находиться в стране 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

До этого МВД сообщило, что в Санкт-Петербург и Ленобласть в период с января по июль 2024 текущего года въехало 404 тыс. иностранных граждан, что на 27% больше в сравнении с этим же периодом 2023 года.

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