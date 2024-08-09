Путин подписал закон о лишении гражданства РФ при отказе встать на воинский учет

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность прекращения полученного иностранцем российского гражданства на основании неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учет. Документ опубликован.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, законом устанавливается обязанность по первоначальной постановке на воинский учет лиц, приобретших российское гражданство. Неисполнение обязанности будет служить основанием для прекращения гражданства. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что мужчины в призывном возрасте, получившие гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет, однако широкую огласку получают факты, когда такие лица уклоняются от исполнения обязанности. Подобные примеры вызывают возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения.

Подписанный закон также синхронизирует процессы постановки граждан на воинский учет и получения ими гражданства. Документ обязывает органы внутренних дел направлять в реестр воинского учета данные о мужчинах, в отношении которых принято решение о приеме в гражданство РФ, перед принесением ими присяги гражданина России.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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