В Латвии предложили ввести обязательную военную службу для женщин
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже поддержала идею призыва женщин на обязательную военную службу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы ничем не хуже мужчин. В службе обороны также есть возможности для специализации, как и в [добровольческом ополчении Латвии] Земессардзе", - приводит ее слова портал Delfi.
Министр подчеркнула, что хотя слово "обязательно" звучит негативно, у женщин есть не только возможности, но и обязанности. По ее оценкам, обязательная воинская повинность женщин "принесет пользу всем".
По данным портала, ранее в руководстве Национальных вооруженных сил Латвии призвали обдумать возможность призыва женщин в обязательном порядке на службу государственной обороны.
17 мая Браже сообщила, что вступила в добровольческое ополчение ВС республики.
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