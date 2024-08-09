https://news.day.az/world/1680839.html Град повредил четыре самолета казахстанской авиакомпании
Град повредил четыре самолета казахстанской авиакомпании
Град повредил четыре самолета казахстанской авиакомпании Air Astana.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Авиакомпания Air Astana информирует пассажиров о том, что рейсы авиакомпании могут быть задержаны. Причиной задержки могут стать последствия урагана и града, прошедших в Астане 8 августа. В данный момент авиакомпания зафиксировала повреждения четырех самолетов вследствие попадания града", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инженеры авиакомпании проводят необходимые инспекции и ремонтные работы, которые займут несколько дней.
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