Кыргызстан предлагает создать новые транспортные коридоры через страны ЦА

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможности создания новых мультимодальных маршрутов и транспортных коридоров через страны Центральной Азии.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Администрацию Президента Кыргызстана, об этом глава Кыргызстана сказал на Шестой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

Жапаров отметил улучшение и совершенствование автомагистралей международного значения в Кыргызстане, строительство современных аэропортов по всей стране, завершение проекта крупной стратегической автомобильной дороги Кыргызстана "Север-Юг", а также начало строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан".

Также он сообщил, что в Кыргызстане активно ведется работа над рациональным использованием водно-энергетических ресурсов и развитием энергоэффективности и энергосбережения. Подписано межведомственное соглашение о сотрудничестве по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1 между министерствами энергетики Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

"Стороны работают над согласованием проекта межправительственного соглашения. Мы активно приступили к освоению потенциала малых рек, ведется строительство малых и средних гидроэлектростанций по всей стране. Мы приглашаем к сотрудничеству в этой сфере и открыты к любым инвестиционным предложениям", - сказал Жапаров.

Глава государства подчеркнул, что в прошлом году Кыргызстан инициировал создание в Бишкеке Регионального центра по внедрению энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!