Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил принять резолюцию Генассамблеи ООН по достижению целей устойчивого развития в Центральной Азии.

Как передает в пятницу Day.Az, соответствующее предложение Президент Казахстана сделал в ходе выступления на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в расширенном формате.

"Особую значимость приобретает Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Убежден, в рамках многосторонних структур, в первую очередь по линии ООН, наши государства должны действовать, исходя из консолидированных подходов. Учитывая совокупный потенциал наших стран, мы можем внести существенный вклад в реализацию Повестки дня в области устойчивого развития. В поддержку этого важного начинания предлагаю к 80-летию Организации Объединенных Наций инициировать принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по достижению целей устойчивого развития в Центральной Азии. Надеюсь, что участие высокого представителя ООН уважаемого Кахи Имнадзе в нашем саммите станет хорошей традицией и положит начало более тесного взаимодействия по линии "Центральная Азия - ООН", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.

"Наши страны имеют большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Важное значение представляет сотрудничество в сфере экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки", - сказал глава государства.

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