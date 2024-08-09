Нужна новая модель развития экономического партнерства стран Центральной Азии.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе выступления на VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Астане.

"Нужны новые драйверы, новая модель развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу. Наши страны являются естественными торговыми партнерами, а национальные экономики взаимодополняют друг друга. В то же время анализ показывает, что сегодня на внутрирегиональную торговлю приходится незначительная доля общего товарооборота наших стран. Все еще сохраняются барьеры на пути формирования в Центральной Азии полноценной зоны свободной торговли. С подключением международных экспертов мы провели анализ и выявили первоочередные меры, которые позволят обеспечить двукратный рост объемов взаимной торговли в ближайшие пять лет", - сказал он.

Мирзиёев добавил, что это более пятисот товарных позиций.

"Прежде всего речь идет о следующих мерах: устранении тарифных и нетарифных барьеров, взаимном признании сертификатов соответствия и унификации регламентов, цифровизации таможенных операций и фитосанитарных процедур, рассмотрении возможности взаимного доступа к государственным закупкам. Нашей стратегической целью должно стать формирование в долгосрочной перспективе Единого регионального рынка", - сказал глава государства.

Президент Узбекистана для рассмотрения всех этих вопросов предложил запустить Экономический совет - регулярные встречи на уровне заместителей премьер-министров.

"Первую такую встречу готовы принять в Ташкенте в следующем году и в ее рамках провести Неделю бизнес-партнерства Центральной Азии с организацией Форума регионов и отраслевых конференций, выставки-ярмарки индустриального потенциала, презентаций экспортных возможностей", - отметил он.

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