Авиация коалиции США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии
Самолеты международной коалиции во главе с США за сутки 10 раз нарушили воздушное пространство Сирии над районом Эт-Танф.
Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики двумя парами истребителей F-15 и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt", - сказал он.
По его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.
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