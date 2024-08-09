Авиация коалиции США за сутки 10 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Самолеты международной коалиции во главе с США за сутки 10 раз нарушили воздушное пространство Сирии над районом Эт-Танф.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики двумя парами истребителей F-15 и тремя парами штурмовиков А-10 Thunderbolt", - сказал он.

По его словам, за сутки со стороны коалиции зафиксировано три случая нарушения положений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

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