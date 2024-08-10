"Хезболлах" выпустила десятки ракет по еврейским поселениям

Отряды ливанской шиитской милиции "Хезболлах" нанесли массированный ракетный удар по израильским населенным пунктам в Верхней Галилее.

Как передал телеканал Al Mayadeen, сирены воздушной тревоги сработали в 20 еврейских поселениях, в том числе в городе Цфат, расположенном в 20 км от ливано-израильской границы. По его информации, масштабы атаки расширяются и охватили оккупированные Голанские высоты, где упало несколько ракет.

В заявлении, размещенном в Telegram-канале "Хезболлах", говорится, что эту операцию шиитские бойцы проводят в ответ на убийство свыше 100 палестинцев на территории школы "Эт-Табиин" в секторе Газа.

Ранее с юга Ливана были обстреляны позиции израильских войск в поселениях Кирьят-Шмона, Маргалиот, Мисгав-Ам и Эйлон, а также армейские казармы в Зыбдине и Рамте на холмах Кфар-Шуба.

ВВС Израиля совершили налеты на форпосты "Хезболлах" в Блиде, Мадждаль-Сильме и Эль-Хияме.

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