Алжир запросил заседание СБ ООН

Алжир направил запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН на проведение его заседания в связи с ударом Израиля по школе "Эт-Табиин" в секторе Газа, в результате которого погибли более 100 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил дипломатический источник в Совбезе.

"Могу подтвердить запрос Алжира на проведение заседания", - сказал он.

Утром 10 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС страны нанесли удар по штабу радикального палестинского движения ХАМАС, расположенному в школе "Эт-Табиин" в городе Газа. Согласно информации ЦАХАЛ, этот штаб участвовал в планировании и реализации атак на израильских военных. Движение ХАМАС заявило, что Израиль выдумывает предлоги для совершения нападений на гражданские объекты, и назвало утверждения ЦАХАЛ ложью.

По данным службы гражданской обороны сектора Газа, которые привел телеканал Al Jazeera, жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, в том числе 11 детей и 6 женщин. В свою очередь пресс-служба правительства сектора Газа проинформировала, что в результате обстрела школы погибли более 100 человек. В ЦАХАЛ назвали эти данные завышенными.

Дата и формат заседания пока не согласованы.

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