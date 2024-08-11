КНДР запустила сотни шаров с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР запустила в субботу около 240 шаров с мусором в сторону Южной Кореи, но только примерно 10 из них приземлились на ее территории. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

К 10:00 по местному времени (07:00 по бакинскому времени) шаров в воздухе уже не было. Агентство предполагает, что КНДР запустила их, несмотря на то, что ветер дул в северном и северо-восточном направлении. Воздушные шары упали в северных частях провинции Кёнгидо, уточняет Yonhap.

В комитете добавили, что в пакетах с макулатурой и мусором опасных веществ не было.

Субботняя акция стала 11-й с 28 мая, предыдущая состоялась 24 июля. Тогда один из шаров упал на территории правительственного комплекса, где расположена администрация президента Республики Корея. Всего с конца мая с территории КНДР было запущено более 3,6 тыс. шаров в ответ на заброс пропагандистских листовок.

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