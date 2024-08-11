ЦАХАЛ проведет операцию против ХАМАС на севере Хан-Юниса в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет операцию против палестинского движения ХАМАС в районе Аль-Джалаа на севере Хан-Юниса в секторе Газа, в связи с чем призывает местное население к эвакуации. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЦАХАЛ собирается провести операцию против террористических организаций в этом районе и призывает оставшееся население в окрестностях Аль-Джалаа временно эвакуироваться в скорректированную гуманитарную зону", - говорится в сообщении. Отмечается, что израильские военные информируют местных жителей путем сбрасывания листовок, а также с помощью СМС-рассылки и сообщений в СМИ на арабском языке.

"Из-за значительной террористической активности, использования гуманитарной зоны для террористической деятельности и ракетных обстрелов Государства Израиль из района Аль-Джалаа оставаться в нем стало опасно. Соответственно, сейчас границы гуманитарной зоны будут изменены. Корректировка проводится в соответствии с точными разведданными, указывающими на то, что ХАМАС внедрило террористическую инфраструктуру в этот район", - отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!