Президент Ирана выдвинул кандидатуры новых глав МИД и Минобороны

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуры Аббаса Арагчи и Азиза Насирзаде на должности министра иностранных дел и министра обороны соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Пезешкиана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Арагчи с 2017 по 2021 год работал замглавы МИД во втором правительстве президента-реформиста Хасана Роухани. Долгое время Арагчи возглавлял делегацию Ирана на переговорах по ядерной сделке. Неоднократно приезжал в Москву для встреч с официальными лицами МИД РФ. В ходе ирано-иракской войны (1980-1988) служил в Корпусе стражей исламской революции. В настоящее время - секретарь стратегического совета Ирана по международным отношениям.

6 июля член совета директоров базирующегося в Тегеране Института ирано-евразийских исследований профессор Махмуд Шури в беседе с ТАСС отметил, что Арагчи рассматривается как один из основных кандидатов на пост главы МИД исламской республики.

Генерал-майор Насирзаде в настоящее время занимает должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана, приезжал с рабочими визитами в Москву.

Все кандидаты должны получить одобрение со стороны парламента. Пезешкиан также внес на рассмотрение законодателей кандидатуры бывшего замглавы Миннефти Мохсена Пакнежада на пост министра нефти Ирана, экс-главы Центробанка Абдольнасера Хеммати на должность министра экономики и Эсмаила Хатиба - министра разведки. Хатиб - единственный министр предыдущего правительства, кто сохраняет за собой министерский портфель.

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