Пассажиров из Парижа начали проверять на наличие клопов

Южнокорейский международный аэропорт Инчхон использует собаку-ищейку для проверки на наличие клопов, возвращающихся с Олимпийских игр в Париже спортсменов, чиновников и болельщиков.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство Reuters.

Встречать олимпийскую сборную вместе с болельщиками будет двухлетний бигль по кличке Секо, который пока остается единственной собакой в стране, обученной определять запах клопов. Пес может обследовать помещения в гостиницах и определить наличие насекомых за две минуты.

Специалисты вместе с собакой прибыли в Международный аэропорт Инчхон 9 августа, когда вернулись первые спортсмены и чиновники, и будут продолжать встречать прибывающих из Парижа пассажиров до 8 сентября. Работа ведется совместно компанией по борьбе с вредителями Cesco, руководством аэропорта, авиакомпаниями и профильными ведомствами страны.

Помимо этого, в аэропорту проводится дополнительная дезинфекция самолетов, выполняющих рейсы между Парижем и Сеулом. Если обычно такие работы проводятся раз в месяц, то сейчас самолеты обрабатывают каждую неделю.

Проблема постельных клопов вышла на первый план медиапространства Франции прошлой осенью: в соцсетях начали распространяться сообщения о присутствии этих паразитов в больницах, кинотеатрах и даже в общественном транспорте Парижа, хотя сами транспортные компании это опровергали. В Южной Корее тогда же участились сообщения о выявлении этих паразитов.

Отметим, что зрители церемонии закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

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