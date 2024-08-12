Макрона освистали на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Зрители церемонии закрытия Олимпийских игр - 2024 в Париже освистали президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, французские СМИ скрывают или пытаются не упоминать факт, но как стало известно, Макрон вышел на подиум для оглашения заключительной речи, однако присутствующие на стадионе "Стад де Франс" были недовольны появлением французского президента и громко его освистали. Из-за поведения зрителей Макрон не сразу смог выступить с речью.

Напомним, 11 августа состоялась торжественная церемония закрытия Олимпиады в Париже, во время которой организаторы Олимпиады попытались выгнать спортсменов со сцены на церемонии закрытия.

Отметим, что на Олимпиаде-2024 в Париже, стартовавшей 26 июля, своих обладателей нашли 329 комплектов медалей. Сборная Азербайджана завершила игры на 30-м месте с 2 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями.