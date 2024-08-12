Организаторы Олимпиады попытались выгнать спортсменов со сцены на церемонии закрытия

На церемонии закрытия Олимпиады в Париже произошла коллизия.

Как передает Day.Az, спортсмены устали ждать окончания церемонии и выбежали на сцену, где выступают артисты.

Диктор потребовал на весь стадион, чтобы атлеты немедленно покинули площадку.

Но спортсменам было всё равно - они слушали концерт.

Волонтеры, тем временем, пытались уговорить их уйти. Позже они покинули сцену.

Некоторые атлеты устали стоять несколько часов и сели прямо на полу.