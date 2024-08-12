https://news.day.az/sport/1681358.html Организаторы Олимпиады попытались выгнать спортсменов со сцены на церемонии закрытия - ВИДЕО
Организаторы Олимпиады попытались выгнать спортсменов со сцены на церемонии закрытия - ВИДЕО
На церемонии закрытия Олимпиады в Париже произошла коллизия.
Как передает Day.Az, спортсмены устали ждать окончания церемонии и выбежали на сцену, где выступают артисты.
Диктор потребовал на весь стадион, чтобы атлеты немедленно покинули площадку.
Но спортсменам было всё равно - они слушали концерт.
Волонтеры, тем временем, пытались уговорить их уйти. Позже они покинули сцену.
Некоторые атлеты устали стоять несколько часов и сели прямо на полу.
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