В Париже состоялась церемония закрытия Олимпийских игр

В Париже на стадионе "Стад де Франс" прошла торжественная церемония закрытия Олимпийских игр.

Как передает Day.Az, на мероприятии состоялся проход азербайджанской делегации. Знаменосцами нашей команды были тхэквондист Гашим Магомедов и художественная гимнастка Зейнаб Гумметова.

Организаторы парижских Игр до самого последнего момента держали программу закрытия в секрете, хотя было известно, что в ней примут участие такие звезды, как Билли Айлиш и американская рок-группа Red Hot Chili Peppers и рэпер Снуп Догг, он же Келвин Кордозар Бродус-Младший. Их участие было подтверждено организаторами следующей Олимпиады, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году, поскольку все музыканты являются уроженцами Калифорнии.

Отметим, что на Олимпиаде-2024 в Париже, стартовавшей 26 июля, своих обладателей нашли 329 комплектов медалей. Сборная Азербайджана завершила игры на 30-м месте с 2 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми медалями.