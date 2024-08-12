https://news.day.az/world/1681573.html Цена нефти Brent превысила $82 за баррель - впервые с 26 июля
Цена нефти Brent превысила $82 за баррель - впервые с 26 июля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $82 за баррель впервые с 26 июля, свидетельствуют данные торгов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным биржи, цена барреля Brent росла на 3,01%, до $82,06.
Фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $82,34 (+3,62%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре также рос на 2,73%, до $79,08 за баррель.
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