Цена нефти Brent превысила $82 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре на лондонской бирже ICE поднялась выше $82 за баррель впервые с 26 июля, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по данным биржи, цена барреля Brent росла на 3,01%, до $82,06.

Фьючерс на Brent ускорил рост и торговался на уровне $82,34 (+3,62%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре также рос на 2,73%, до $79,08 за баррель.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!