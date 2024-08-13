Пашинян принялся за ближайшее окружение Сержика

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, что Пашинян начал отбирать имущество клана Сержа Саргсяна.

Day.Az представляет публикацию:

Зять Сержа Саргсяна Микаэл Минасян может ненадолго присесть в тюрьму. Дело в том, что армянские власти обвинили Минасяна в 76 эпизодах коррупции и присвоения, а также в нанесении государству ущерба в размере аж 350 млн долларов.

Минасяна часто называют одним из крупнейших кошельков Сержика - не зря же он его зять.

Сам Саргсян, разумеется, обвинения считает надуманными и вообще считает своего зятя святым человеком. Еще бы он так не считал, ведь в 2013 году Серж лично назначил Минасяна послом Армении в Ватикане. Туда не святого и не пошлешь вообще.

Так или иначе, но теперь перед Саргсяном ставят очень непростой выбор: либо 350 миллионов баксов на стол, либо святой зять станет еще и святым великомучеником.

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