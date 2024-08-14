Макрон, самый изолированный президент

Жертва своих самых проблемных личных решений, Эмманюэль Макрон стал самым изолированным главой государства среди крупных индустриальных демократий, усугубляя институциональный паралич во Франции, который рискует затянуться.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет испанская газета АВС.

Макрон и его исполняющий обязанности премьер-министра, глава ушедшего в отставку правительства в полном составе после катастрофы досрочных выборов 30 июня и 7 июля Габриэль Атталь не разговаривают друг с другом ни публично, ни приватно. "Беспрецедентное зрелище для увязшего "управления" Франции", - отмечает издание.

После закрытия Олимпийских игр ушедшие в отставку министры внутренних дел Жеральд Дарманен, министр экономики Брюно Ле Мэр и министр иностранных дел Стефан Сежурне с большой скромностью подчеркнули, что они пакуют чемоданы, даже гипотетически не представляя имя возможных преемников будущего правительства, которое неизвестно, когда будет сформировано.

За шесть недель крайне левые, коммунисты, экологи, социалисты, либералы и консерваторы представили дюжину кандидатов на должность премьер-министра коалиционного правительства. Макрон отверг все предложения, прибегнув к олимпийскому перемирию.

АВС отмечает, что внутри Ensemble (Together) - либеральной политической коалиции, созданной Эмманюэлем Макроном, президентское одиночество вызывает страх и отсутствие ощутимой солидарности. Во время Олимпийских игр Макрон смог представить себя президентом Франции, главным героем грозного глобального зрелища. Поскольку Игры закрыты, абсолютное одиночество президента ставит под угрозу национальное и международное будущее.

По словам политолога Паскаля Перрино, когда Макрону удастся выйти из национальной изоляции и назначить главу правительства, самое сложное останется нерешенным: способность управлять страной.

Как пишет АВС, следующая сессия Национального собрания (АН) должна начаться в середине октября. И первой нерешенной задачей станет утверждение Государственного бюджета на 2025 год. Члены партии Народный фронт объявили о вынесении первого вотума недоверия.

"Эта изоляция осветит беспрецедентное зрелище изоляции президента Франции на международной арене. После сказочного зрелища Олимпийских игр человек, защищавший промышленный и военный суверенитет Европы, находится в очень плохом положении, чтобы защищать национальный суверенитет", - заключает испанское издание.

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