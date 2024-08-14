В Ереване вспыхнул пожар на крупнейшей свалке Армении

В ереванском районе Нубарашен горит крупнейшая в Армении свалка, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Отмечается, что сигнал о возгорании на свалке поступил 12 августа в 19:18 из ЗАО "Новые мусорные свалки".

Выяснилось, что горит участок площадью 3 гектара. 13 августа в 01։43 два очага пожара были локализованы.

В тушении огня участвуют свыше 20 боевых расчетов пожарных-спасателей и четыре дежурные группы управления по организации пожарно-спасательных работ. Всего на месте работают 100 спасателей.

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