Эпидемиологическая ситуация в Армении может обостриться

Эпидемиологическая ситуация с корью в Армении может обостриться.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Сообщается, что этот фактор напрямую связан с увеличением потока туристов в страну.

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