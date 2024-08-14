https://news.day.az/world/1682011.html Эпидемиологическая ситуация в Армении может обостриться
Эпидемиологическая ситуация в Армении может обостриться
Эпидемиологическая ситуация с корью в Армении может обостриться.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
Сообщается, что этот фактор напрямую связан с увеличением потока туристов в страну.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре