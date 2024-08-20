Армения погрязла в коррупции

Ущерб, причиненный за последние полгода Армении от коррупции, составил почти 7,5 млрд. драмов (примерно 20 млн. 717 тыс. долларов).

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространил Следственный комитет (СК) страны.

Сообщается, что по итогам расследования коррупционных дел в 2024 году в бюджет было возвращено 675,4 млн. драмов (1 млн. 749 тыс. 524 долларов) из указанной суммы.

За первое полугодие 2024 года СК рассмотрел 1003 дела по коррупции.

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