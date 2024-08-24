https://news.day.az/world/1683934.html В Армении горит склад с топливом
В Армении горит склад с топливом
В поселке Айнтап Араратской области Армении горит склад, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По информации пресс-службы МВД Армении, к тушению пожара привлечены 6 бригад.
Возгорание произошло на складе с дизтопливом, в результате чего пострадал один человек.
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