В Армении горит склад с топливом

В поселке Айнтап Араратской области Армении горит склад, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По информации пресс-службы МВД Армении, к тушению пожара привлечены 6 бригад.

Возгорание произошло на складе с дизтопливом, в результате чего пострадал один человек.

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