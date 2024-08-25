Что известно о задержании Павла Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан сегодня во Франции, сообщил телеканал LCI.

По его данным, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (22:00 Баку).

Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.

Day.Az собрал все последние подробности об аресте.