https://news.day.az/world/1683985.html Что известно о задержании Павла Дурова - ВСЕ ПОДРОБНОСТИ
Что известно о задержании Павла Дурова - ВСЕ ПОДРОБНОСТИ
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан сегодня во Франции, сообщил телеканал LCI.
По его данным, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже 24 августа около 20:00 по местному времени (22:00 Баку).
Бизнесмен прибыл туда из Азербайджана. С ним находились девушка и его телохранитель.
Day.Az собрал все последние подробности об аресте.
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