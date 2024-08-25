Первое заявление России о задержании Дурова

Видным деятелям информпространства небезопасно ездить в тоталитарные страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такое заявление сделал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в социальной сети X, комментируя задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

"Некоторые наивные люди до сих пор не понимают, что если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, для них небезопасно посещать страны, которые движутся ко все более тоталитарному общественному устройству", - сделал заявление представитель российской власти.

Французские спецслужбы задержали основателя Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

Ордер был выписан из-за того, что предприниматель не сотрудничал с французскими силовиками. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы во Франции.

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