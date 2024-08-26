Чиновники тайно вывели миллионы через фиктивные компании

Следственный комитет Армении выдвинул обвинение руководителю и шестерым сотрудникам госпредприятия "Оператор электроэнергетической системы", которые подозреваются в растрате более $1 млн.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Руководитель и шестеро сотрудников госпредприятия "Оператор электроэнергетической системы" обвиняются в растрате 410 млн драмов (около 1 млн 65 тыс. долларов). В частности, данный руководитель без объявления конкурса заказал компании, которая была открыта его сотрудниками, услуги по обслуживанию компьютеров и серверов предприятия. Следствие установило, что госпредприятию подобные услуги не требовались, за 10 лет действия договора компании было выплачено 169 млн драмов (около $439 тыс.). Кроме того, руководитель структуры выписал премий, не имея на то полномочий, на сумму 216 млн драмов (около $560 тыс.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении руководителя и его пособников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В ходе следствия государству была возмещена часть ущерба в размере 31,5 млн драмов (около $81 тыс.).

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