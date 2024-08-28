https://news.day.az/world/1684695.html Пашинян дипломатам - "Не нравится - уходите"
Пашинян дипломатам - "Не нравится - уходите"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал к отставке руководителей дипломатических миссий за рубежом, которые не согласны с политикой правительства, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Об этом он заявил на двухдневной встрече послов Армении за рубежом в Ереване.
Армянские СМИ на основании информации из источников в правительстве сообщают, что в ближайшие дни ряд послов будет отозван либо по распоряжению Пашиняна, либо по собственному желанию.
Встреча послов с Пашиняном началась 26 августа.
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