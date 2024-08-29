"Отрицание демократии": во Франции призвали к масштабным протестам против Макрона

Французская левая партия "Непокоренная Франция" (La France Insoumise, или LFI) проведёт демонстрацию в следующем месяце в знак протеста против решения президента Эммануэля Макрона отложить формирование нового правительства.

"Президент подвергает демократию серьёзной опасности, отказываясь от результатов голосования", - говорится в заявлении партии, опубликованном в соцсети X.

LFI решила объединиться с молодежными организациями "для масштабной демонстрации 7 сентября против захвата власти Макроном".

Партия является одним из компонентов левого альянса "Новый народный фронт" (NFP), который одержал победу во втором туре внеочередных парламентских выборов 7 июля.

Кандидат в премьер-министры Люси Кастет ранее заявила общественной телерадиокомпании France Inter, что люди должны "мобилизоваться сегодня" против того, что она назвала "отрицанием демократии".

Макрон начал встречаться с лидерами политических партий в прошлую пятницу, чтобы обсудить формирование нового правительства - более чем через шесть недель после второго тура голосования.

После переговоров он объявил, что продолжит дискуссии вместо того, чтобы назначить нового премьер-министра. Он также отверг возможность формирования правительства NFP во главе с Кастет, что вызвало недовольство левых политиков.

В своём заявлении "Новый народный фронт" обрушился на Макрона за затягивание процесса и призвал его назначить Кастет главой нового правительства.

Основатель LFI Жан-Люк Меланшон заявил, что его партия объявит Макрону импичмент. Он также пообещал вынести вотум недоверия возможному правительству правых.

Первый секретарь Социалистической партии Оливье Фор заявил вещательной компании France 2, что не будет присутствовать на втором раунде переговоров, отказавшись принимать участие в "пародии на демократию".

Крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) заявила, что, скорее всего, будет голосовать против возможного левого правительства.

Политический процесс в стране застопорился после того, как президент отложил назначение нового премьер-министра и формирование правительства из-за Олимпийских игр в Париже.

Его также критиковали за затягивание процесса и нестабильность в стране, когда он принял отставку уходящего премьер-министра Габриэля Атталя 16 июля, после того как первоначально отклонил ее 8 июля - сразу после второго тура голосования.