Папа римский начинает самый длительный визит

После Индонезии понтифик планирует посетить Папуа - Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур. 45-я заграничная поездка Папы Римского, первоначально была запланирована на 2020 год, но её пришлось отложить из-за пандемии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Папа римский Франциск прибыл в столицу Индонезии Джакарту. Тем самым началась его поездка по странам Азии и Океании, которая должна стать самым длительным визитом за время его понтификата.

В Индонезии - стране с самым большим мусульманским населением в мире - Франциск обещает способствовать "межконфессиональной гармонии" и поддержать немногочисленную католическую общину.

Ключевым моментом должно стать посещение крупнейшей в Юго-Восточной Азии мечети, которая соединена "тоннелем дружбы" с католическим собором.

Франциск стал третьим папой, посетившим Индонезию после Павла VI в 1970 году и Иоанна Павла II в 1989 году.

В пятницу глава Святого престола продолжит свою поездку в Папуа - Новой Гвинее и Восточном Тиморе. Завершится марафон 3 сентября в Сингапуре.