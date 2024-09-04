СБ ООН проведет заседание по Газе

Совет Безопасности (СБ) ООН в среду, 4 сентября, проведет заседание по ситуации в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель Словении при ООН Самуэль Збогар.

"Завтра мы проведем брифинг по запросу Израиля с одной стороны и Алжира с другой стороны", - сказал он на пресс-конференции по случаю перехода председательства в Совете Безопасности ООН к Словении в сентябре. Збогар добавил, что пока ни одно государство не обращалось к председателю Совбеза с запросом на проведение заседания по вопросу Украины.

Глава словенского диппредставительства указал, что в центре внимания встречи будет ситуация в анклаве и на Западном берегу реки Иордан, а также вопрос удерживаемых в Газе заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения ХАМАС и освобождения заложников.