https://news.day.az/world/1705755.html Местные жители восстанавливают пострадавшие от наводнения районы в Испании - ВИДЕО При практически полном отсутствии работы экстренных служб, жители пострадавших от наводнения испанских городов вместе с тысячами приехавших в регион волонтёров (в том числе из Африки) уже 12 дней убирают улицы и пытаются приводить в порядок пострадавшие от наводнений дома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местные жители восстанавливают пострадавшие от наводнения районы в Испании - ВИДЕО
При практически полном отсутствии работы экстренных служб, жители пострадавших от наводнения испанских городов вместе с тысячами приехавших в регион волонтёров (в том числе из Африки) уже 12 дней убирают улицы и пытаются приводить в порядок пострадавшие от наводнений дома.
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