Местные жители восстанавливают пострадавшие от наводнения районы в Испании

При практически полном отсутствии работы экстренных служб, жители пострадавших от наводнения испанских городов вместе с тысячами приехавших в регион волонтёров (в том числе из Африки) уже 12 дней убирают улицы и пытаются приводить в порядок пострадавшие от наводнений дома.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.