https://news.day.az/world/1705755.html

Местные жители восстанавливают пострадавшие от наводнения районы в Испании - ВИДЕО

При практически полном отсутствии работы экстренных служб, жители пострадавших от наводнения испанских городов вместе с тысячами приехавших в регион волонтёров (в том числе из Африки) уже 12 дней убирают улицы и пытаются приводить в порядок пострадавшие от наводнений дома. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.