https://news.day.az/world/1706680.html Землетрясение в России - жители почувствовали толчки Землетрясение зафиксировано на Камчатке, жители Петропавловска-Камчатского почувствовали толчки силой до трех баллов. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону. "Магнитуда сейсмособытия составила 4.5. Угроза цунами не объявлялась.
Землетрясение в России - жители почувствовали толчки
Землетрясение зафиксировано на Камчатке, жители Петропавловска-Камчатского почувствовали толчки силой до трех баллов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
"Магнитуда сейсмособытия составила 4.5. Угроза цунами не объявлялась. Сила подземных толчков в разных районах краевого центра составила до трех баллов", - говорится в сообщение.
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