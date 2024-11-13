Землетрясение в России

Землетрясение зафиксировано на Камчатке, жители Петропавловска-Камчатского почувствовали толчки силой до трех баллов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Магнитуда сейсмособытия составила 4.5. Угроза цунами не объявлялась. Сила подземных толчков в разных районах краевого центра составила до трех баллов", - говорится в сообщение.