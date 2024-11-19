Премьер-министр Армении Никол Пашинян оповестил чиновников об увольнении через мессенджер WhatsApp. Об этом пишет Hraparak, передает Day.Az.

По информации издания, сообщение об увольнении главу комитета по государственным доходам Рустама Бадасяна застало во время прогулки. Чиновник воспринял это как розыгрыш. Однако он понял обратное после разговора с другими увольняемыми коллегами, которых также оповестили через WhatsApp.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отправить в отставку руководителей ряда силовых структур Армении - глав МВД, следственного комитета, а также комитета госдоходов, объединяющего налоговую и таможенную службы страны.