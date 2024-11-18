Чистка в силовых структурах Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отправить в отставку руководителей ряда силовых структур Армении - глав МВД, следственного комитета, а также комитета госдоходов, объединяющего налоговую и таможенную службы страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Сегодня Пашинян принял решение произвести кадровые изменения: уволить министра внутренних дел Ваге Казаряна, председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна, председателя комитета госдоходов Рустама Бадасяна", - говорится в сообщении.

Еще сообщают, что в отставку будет отправлен также министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.

Официального подтверждения информации об отставках пока нет. На заседании правительства в пятницу Пашинян выразил недовольство работой силовых структур.