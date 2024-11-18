Чистка в силовых структурах Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отправить в отставку руководителей ряда силовых структур Армении - глав МВД, следственного комитета, а также комитета госдоходов, объединяющего налоговую и таможенную службы страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Сегодня Пашинян принял решение произвести кадровые изменения: уволить министра внутренних дел Ваге Казаряна, председателя Следственного комитета Аргишти Кярамяна, председателя комитета госдоходов Рустама Бадасяна", - говорится в сообщении.
Еще сообщают, что в отставку будет отправлен также министр территориального управления и инфраструктуры Гнел Саносян.
Официального подтверждения информации об отставках пока нет. На заседании правительства в пятницу Пашинян выразил недовольство работой силовых структур.
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