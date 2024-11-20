Турция намерена расширить долю железнодорожных перевозок

Турция планирует увеличить долю грузоперевозок по железной дороге.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор по делам Европейского союза и международным отношениям Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Бурак Айкан на панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров".

"В Турции мы планируем направить более половины бюджета Министерства на развитие железнодорожного сектора для сокращения выбросов парниковых газов. Наша цель - увеличить долю грузоперевозок по железной дороге до 22 процентов к 2053 году. Реализация обязательств по электрификации железнодорожных линий позволит нам использовать чистую энергию, значительно снизить углеродные выбросы при перевозках и продвигать наши цели устойчивого развития. Турция также доказала свою способность производить электропоезда, что подтверждает нашу приверженность "зеленому" транспорту и использование отечественных технологий," - отметил он.

Айкан также подчеркнул важность сухопутных транспортных коридоров.

"Транспортировка товаров, произведенных далеко от побережья, например, из Сианя в Китае и внутренних стран Центральной Азии, к морским портам только увеличивает затраты и снижает эффективность. Комбинирование сухопутных перевозок и транспортных связей позволяет значительно сократить морские участки пути и расширить маршруты не только на Европу, но и на Ближний Восток и Северную Африку", - добавил Б.Айкан.