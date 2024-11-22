Макрон оскорбил Гаити

Министр иностранных дел Гаити в четверг вызвал посла Франции Антуана Мишона, чтобы обсудить "неприемлемые замечания" президента Эмманюэля Макрона, сделанные на саммите G20 в Бразилии.

Как передает Day.Az, Макрон обвинил переходный совет Гаити в том, что он якобы состоит из "полных идиотов", после их решения отправить в отставку премьер-министра.

"Честно говоря, это сами гаитяне уничтожили Гаити, позволив распространиться наркоторговле," - заявил Макрон, добавив: "Они совершенно глупы. Им не следовало увольнять его," - имея в виду бывшего премьер-министра Гарри Кониля, смещённого на прошлой неделе.

Гарри Кониль, назначенный советом в мае, ранее работал в ООН, а затем вернулся в Гаити для подготовки президентских выборов и восстановления стабильности. После его отставки из-за конфликта с советом по вопросам управления он назвал своё увольнение неконституционным.

11 ноября Кониля заменил бизнесмен Аликс Дидье Филс Эме.