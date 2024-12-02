Хуситы ударили по эсминцу США

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары по эсминцу США и трем судам снабжения в Аравийском море с использованием по меньшей мере 16 ракет и беспилотников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

Сформированные мятежниками вооруженные силы "нанесли удары по американскому эсминцу и трем кораблям снабжения американской армии", сказал Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah. "Операция была проведена с использованием 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотника в Аравийском море и Аденском заливе", - добавил он.

Как уточнил Сариа, обстрелам подверглись танкер Stena Impeccable, контейнеровоз Maersk Saratoga и сухогруз Liberty Grace. Он добавил, что хуситы продолжат атаковать суда, связанные с США и Израилем, пока не прекратятся действия против сектора Газа.