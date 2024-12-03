Пашинян задал новый «тренд» в Армении

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о новых "трендах" в Армении, задаваемых Пашиняном

Day.Az представляет публикацию:

Сегодня в Армении после забастовки уволили водителей автобусов.

Но не этим примечательна данная новость. Уволили водителей, внимание, по WhatsApp.

Подождите, мы же где-то уже это слышали... Ах, да. Совсем недавно армянский премьер отправил в отставку глав МВД, Следкома, Комитета госдоходов, а также министра территориального управления и инфраструктуры. А объявил Воваевич им об увольнении именно по WhatsApp.

Теперь, видимо, армяне будут не только избавляться от растительности на лице по примеру Пашиняна, но и людей увольнять таким вот безобразным способом.