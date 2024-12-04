В Тбилиси задержали готовившего взрыв мужчину

Грузинские полицейские задержали в Тбилиси мужчину, готовившего взрыв.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство внутренних дел страны.

25-летний молодой человек был задержан за незаконное перекрытие одной из столичных улиц и неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов. При обыске у него обнаружили две стеклянные бутылки с зажигательной смесью и тряпки.

По мнению следствия, мужчина готовился устроить взрыв. Ему грозит до семи лет лишения свободы.