https://news.day.az/world/1712576.html В Тбилиси задержали готовившего взрыв мужчину Грузинские полицейские задержали в Тбилиси мужчину, готовившего взрыв. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство внутренних дел страны. 25-летний молодой человек был задержан за незаконное перекрытие одной из столичных улиц и неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов.
В Тбилиси задержали готовившего взрыв мужчину
Грузинские полицейские задержали в Тбилиси мужчину, готовившего взрыв.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает министерство внутренних дел страны.
25-летний молодой человек был задержан за незаконное перекрытие одной из столичных улиц и неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов. При обыске у него обнаружили две стеклянные бутылки с зажигательной смесью и тряпки.
По мнению следствия, мужчина готовился устроить взрыв. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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