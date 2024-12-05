Один из лидеров грузинской оппозиции арестован за нанесение побоев

В Тбилиси глава оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили арестован за нападение и нанесение побоев председателю Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаеву.

Как передает Day.Az, об этом сообщил местный телеканал Imedi.

По его данным, Элисашвили напал с политическими лозунгами на Бабаева, когда тот был в аптеке. Телеканал отмечает, что в результате нападения последнего пришлось госпитализировать, однако, позднее его выписали.

Оппозиционер уже не в первый раз нападает на людей, ранее он устроил драку с исполнительным секретарем "Грузинской мечты" Мамукой Мдинарадзе прямо во время его выступления в парламенте.