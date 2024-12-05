https://news.day.az/world/1712855.html Землетрясение в Иране Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано на западе Ирана близ границы с Ираком. Как передает Day.Az, oб этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 99 км к северо-востоку от города Ахваз с населением около 841 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Землетрясение в Иране
Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано на западе Ирана близ границы с Ираком.
Как передает Day.Az, oб этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 99 км к северо-востоку от города Ахваз с населением около 841 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
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