Землетрясение в Иране

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано на западе Ирана близ границы с Ираком.

Как передает Day.Az, oб этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 99 км к северо-востоку от города Ахваз с населением около 841 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.