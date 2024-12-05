Лавров о возможном выходе Армении из ОДКБ

Армения не направляла в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) никаких документов о выходе из объединения. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал высказывание председателя армянского правительства Никола Пашиняна о том, что отношения Еревана и ОДКБ уже перешли точку невозврата.

"Документа [о выходе Армении из организации] не поступало", - отметил руководитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров обратил внимание, что Пашинян уже не раз говорил о возможном выходе страны из ОДКБ. Как сказал министр, Москва не намерена навязывать Еревану свое видение ситуации. Тем не менее РФ убеждена, что членство в объединении отвечает интересам Армении в сфере безопасности.