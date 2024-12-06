В одном из штатов США обьявлено ЧП

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округах Дель-Норте, Гумбольдт и Мендосино после землетрясения магнитудой 7, которое произошло утром 5 декабря.

Как сообщает Day.Az, информация об этом опубликована на официальном сайте губернатора.

"Объявление чрезвычайной ситуации сегодня позволит оперативно направить ресурсы в те районы, где они наиболее необходимы для экстренного реагирования на землетрясение. Я благодарен за слаженную работу системы, созданной в нашем штате, которая сегодня показала свою эффективность, обеспечив безопасность и информированность граждан", - отметил губернатор.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7 произошло в северной части Калифорнии, недалеко от мыса Мендосино, как сообщили в Геологической службе США. Вслед за этим было зафиксировано несколько десятков афтершоков.

Было также объявлено предупреждение о цунами. Жителей прибрежных районов Калифорнии и Орегона попросили эвакуироваться на возвышенности. Позднее предупреждение было отменено.

Согласно данным сервиса PowerOutage.us, более 12 тысяч потребителей в Калифорнии остались без электричества.