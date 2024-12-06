КС Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура президентских выборов, на которых победил независимый кандидат Кэлин Джорджеску, сообщают G4media и Euronews со ссылкой на документ, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"На заседании 6 декабря 2024 года Конституционный Суд в целях обеспечения правильности и законности избирательного процесса осуществил свои полномочия, предусмотренные пунктом "е" статьи 146 Конституции, и единогласно принял решение следующий: Согласно пункту "ф" ст. 146 Конституции отменяет весь избирательный процесс по выборам Президента Румынии", - говорится в решении суда.

Обоснование решения будет опубликовано позже в "Официальном вестнике Румынии".

Первый тур президентских выборов в Румынии прошел 24 ноября. Джорджеску получил 22,95%. Второе место и право бороться с ним во втором туре, назначенном на 8 декабря, получила лидер правоцентристской партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони (19,18%). Она - прозападный политик и призвала не допустить смены политического курса Румынии.