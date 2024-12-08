https://news.day.az/world/1713632.html Момент убийства гендиректора UnitedHealthcare в США - ВИДЕО Полиция Нью-Йорка опубликовала новые кадры мужчины, которого подозревают в связи с убийством в среду в центре Нью-Йорка Брайана Томпсона, исполнительного директора крупнейшей американской частной компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.
Момент убийства гендиректора UnitedHealthcare в США - ВИДЕО
Полиция Нью-Йорка опубликовала новые кадры мужчины, которого подозревают в связи с убийством в среду в центре Нью-Йорка Брайана Томпсона, исполнительного директора крупнейшей американской частной компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.
"По всем признакам это не было случайным актом насилия, - сообщает городское полицейское управление. - Все указывает на то, что это было заранее спланированное, целенаправленное нападение".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре