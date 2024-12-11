Макрон поднял вопрос о роспуске парламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе разговора с представителями политических партий о формировании нового правительства поднял тему возможного роспуска парламента до конца его мандата в 2027 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на окружение Макрона.

В частности, он заявил о "желании не распускать Национальное собрание" (нижнюю палату парламента Франции). Однако депутаты настаивали на том, что будущий премьер, которого Макрон планирует назвать в ближайшие 48 часов, должен обязаться не проводить законы в обход парламента - именно это и стало причиной вынесения вотума недоверия кабмину Барнье. Макрон со своей стороны заявил, что такой компромисс стал бы "шагом в правильном направлении", однако напомнил, что не он принимает решение о том, использовать ли статью 49.3 конституции Франции, позволяющую главе правительства принимать законы под свою ответственность.

По словам советника Макрона, в ходе встречи не ставилось жестких условий по поводу отказа от выражения недоверия будущему правительству. Он отметил, что это "открывает новые возможности" в диалоге о будущем правительстве. Также по итогам встречи в администрации президента увидели "единодушие политических сил по поводу того, чтобы не зависеть больше от воли "Национального объединения" - правой партии Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, которая вместе с союзниками после прошлых выборов получила 143 из 577 мест в парламенте.

Национальное собрание 4 декабря приняло резолюцию о недоверии кабмину Барнье ввиду его попытки принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента. За увольнение правительства проголосовал 331 депутат. Макрон принял прошение Барнье об отставке кабмина. Правительство 73-летнего Барнье, назначенного на пост премьера 5 сентября, стало самым недолговечным в истории Пятой республики: оно проработало всего 90 дней.